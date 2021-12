Live Napoli-Atalanta 2-3 | Freuler segna il gol del sorpasso

(Di sabato 4 dicembre 2021) Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, ilsfida l'quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e...

Advertising

infoitsport : Napoli-Atalanta LIVE 0-1: Ospina respinge un destro di Zappacosta - _SiGonfiaLaRete : ??71' - Gol Freuler, la Dea cambia la partita in pochi minuti #NapoliAtalanta 2-3 - fcin1908it : Napoli-Atalanta 2-3, diretta LIVE: vantaggio dei nerazzurri con Freuler - fcin1908it : Napoli-Atalanta 2-2, diretta LIVE: pareggio di Demiral - infoitsport : Live Napoli-Atalanta 0-1: Malinovskyi per il vantaggio Dea -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Alle 20.45 infine il big match- Atalanta . la capolista dovrà fare a meno anche di Insigne e Fabian Ruiz, decisamente più in salute invece la squadra di Gasperini. "Siamo sotto tempesta - ...DIRETTAATALANTA (RISULTATO1 - 1): PAREGGIA ZIELINSKI! Ilprova a reagire e si fa vedere in avanti con Lozano e Mario Rui, l'Atalanta però può rammaricarsi per diverse occasioni perdute, ...Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta. 56' - Secondo cambio per l'Atalanta: esce Pessina, entra Ilicic. 56' - Primo cambio per il Napoli: esce Lobotka per un proble ...21.31- Finisce qui il primo tempo. Partita vibrante, l'Atalanta parte forte segnando subito con Malinovskyi al 6'. Il Napoli tiene e nel finale della prima frazione si accende, Zielinski al 40' firma ...