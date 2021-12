Sci di fondo, Maja Dahlqvist vince lo sprint femminile a Lillehammer! Seconda Diggins, bene Greta Laurent (Di venerdì 3 dicembre 2021) La svedese Maja Dahlqvist si aggiudica la gara di sprint femminile della Seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022, a Lillehammer. Pronostici della viglia rispettati, con il secondo trionfo consecutivo per Dahlqvist dopo la tappa di Ruka. Giornata solo in parte positiva per l’Italia. Delle tre azzurre qualificate per i quarti di finale, infatti, l’unica ad aver strappato il pass per le semifinali è stata Greta Laurent, qualificatasi Seconda nella sua batteria, alle spalle della svedese Emma Ribom, con il tempo di 3:17.54. Nulla da fare invece per le altre due azzurre, Caterina Ganz ed Elisa Brocard: la prima, impegnata nel primo quarto di finale, ha chiuso quinta in 3:18.06, con più di 4 secondi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) La svedesesi aggiudica la gara didellatappa di Coppa del Mondo di sci di2021-2022, a Lillehammer. Pronostici della viglia rispettati, con il secondo trionfo consecutivo perdopo la tappa di Ruka. Giornata solo in parte positiva per l’Italia. Delle tre azzurre qualificate per i quarti di finale, infatti, l’unica ad aver strappato il pass per le semifinali è stata, qualificatasinella sua batteria, alle spalle della svedese Emma Ribom, con il tempo di 3:17.54. Nulla da fare invece per le altre due azzurre, Caterina Ganz ed Elisa Brocard: la prima, impegnata nel primo quarto di finale, ha chiuso quinta in 3:18.06, con più di 4 secondi di ...

Advertising

zaiapresidente : ????? Apre a Caorle (Venezia) la prima pista di sci di fondo in riva al mare d'Italia! Da domani, 4 dicembre, fino a… - romi_andrio : RT @LucaLombroso: Tutti a far sci di fondo a Caorle, sul mare in ina striscia di neve finta in omaggio alla sostenibilità alla resilienza e… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - vittoria per la tedesca Sauerbrey, prima azzurra Comarella ai piedi del podio - FondoItalia : Sci di Fondo - vittoria per la tedesca Sauerbrey, prima azzurra Comarella ai piedi del podio - LucaLombroso : Tutti a far sci di fondo a Caorle, sul mare in ina striscia di neve finta in omaggio alla sostenibilità alla resili… -