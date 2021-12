Advertising

Mediagol : Parma, Iachini: “Pensiamo a diventare squadra, serve costruire basi solide” - TuttoAscoli : Ascoli-Parma, i convocati di Iachini - PicenoTime : Parma, sono 24 i convocati di Iachini per la gara con il Parma. Buffon torna al ''Del Duca''… - psb_original : Ascoli-Parma: i convocati di Iachini #SerieB - psb_original : Ascoli-Parma, Iachini: 'Dovremo farci trovare pronti. Classifica? Guardiamo una partita per volta, senza fare voli… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Iachini

A disposizione:: . A disposizione: Reti:in conferenza stampa Il tecnico delnella conferenza stampa ha parlato della prossima sfida: 'Queste partite ci servono per avere ..." Prima della partenza per Ascoli, dove ilgioca domenica per la 16giornata del campionato di Serie...Il nuovo tecnico del Parma, Beppe Iachini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara dei ducali contro l'Ascoli ...Il tecnico del Parma Beppe Iachini ha parlato della situazione difficile dei gialloblu, che dopo il ko interno con il Brescia devono reagire per non essere risucchiati in zona playout: “Da quando sono ...