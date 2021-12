Spider-Man: No Way Home, Matteo Berrettini finisce nella rete del Multiverso (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Anche il campione di tennis Matteo Berrettini è finito vittima delle complesse trame del Multiverso in uno spot di Spider-Man: No Way Home: ecco il VIDEO. Matteo Berrettini è finito nella rete del Multiverso: a pochi giorni dall'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home (in Italia dal 15 dicembre) il giovane campione di tennis, grande fan del nostro amichevole Spider-Man di quartiere, si è trovato invischiato nelle complesse trame di uno spot e di realtà parallele. Come si vede nel VIDEO, durante una partita di tennis, Matteo Berrettini si ritrova infatti a dover assistere a uno strano episodio. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Anche il campione di tennisè finito vittima delle complesse trame delin uno spot di-Man: No Way: ecco ilè finitodel: a pochi giorni dall'uscita in sala di-Man: No Way(in Italia dal 15 dicembre) il giovane campione di tennis, grande fan del nostro amichevole-Man di quartiere, si è trovato invischiato nelle complesse trame di uno spot e di realtà parallele. Come si vede nel, durante una partita di tennis,si ritrova infatti a dover assistere a uno strano episodio. ...

