Cade da un albero e fa un volo di 2 metri, paura per un uomo a Pavia di Udine (Di martedì 30 novembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Andrea Tercig Ultime notizie: A 101 anni nonna Angelina si sottopone alla terza dose a Risano Investito sui binari tra Risano e Lumignacco, disagi per la ... Leggi su friulioggi (Di martedì 30 novembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Andrea Tercig Ultime notizie: A 101 anni nonna Angelina si sottopone alla terza dose a Risano Investito sui binari tra Risano e Lumignacco, disagi per la ...

Advertising

Frank196018 : @chiadegli @terradelricordo E che poteva essere? Il frutto non cade mai troppo lontano dall'albero... - iosultuitter : @Fa_fanculo La mela non cade mai lontano dall’albero. Detto ciò a volte (poche) ci sono eccezioni. - DiDiavoletto : @teoxandra Sicuramente, anzi in pochi, perché al solito fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce.… - oiValeTiDicevo : Vabbè la mela non cade distante dall’albero se pensate alle numerose splendide uscite di Linu* era prevedibile un’uscita del genere - tusciaweb : Maltempo, albero cade in via del Lago Montefiascone - Maltempo, albero cade in via del Lago. Ieri Montefiascone, c… -