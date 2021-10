Statue incappucciate | Borrelli | “Incredibile che nessuno sappia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Trovo assurdo che uno si riesca ad arrampicare sulla facciata di Palazzo Reale e a mettere una sorta di cappuccio su una statua senza essere visto e senza chesi sia accorto di nulla mettendo tra l’altro a repentaglio la propria e altrui sicurezza. La stessa cosa è avvenuta sulla statua di Ottaviano Augusto nei giardinetti di via Cesario Console”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilioin merito all’episodio della scorsa notte. “Se si è trattato di una performance “artistica” – spiega – la trovo di pessimo gusto e fuori luogo, se invece si è trattato di una sfida alle istituzioni è perfettamente riuscita visto che i protagonisti hanno potuto fare quello che gli pareva in modo indisturbato. D’altronde – conclude – come è noto la Soprintendenza è solo attenta ...