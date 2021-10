Sole fino a giovedì 21 ottobre quando arriva la pioggia (Di martedì 19 ottobre 2021) (Adnkronos) - Ultime ore di Sole e bel tempo, la pioggia sta per tornare su molte regioni d'Italia da giovedì 21 ottobre. Questo periodo comandato dall'alta pressione è prossimo alla fine, dall'oceano Atlantico infatti si sta avvicinando una perturbazione che riporterà le piogge su molte regioni. Stefano Ghetti, meteorologo del sito Il Sole splenderà su molti settori anche se accompagnato da nubi. Torneranno anche alcune nebbie sulla Pianura Padana e locali piogge in Liguria. Da giovedì una perturbazione sospinta da venti meridionali raggiungerà il Centro-Nord con precipitazioni che risulteranno più diffuse sulla Liguria orientale e sui settori alpini e prealpini, occasionali e perlopiù deboli sulla Pianura Padana e al Centro, come su bassa Toscana, Lazio, Umbria. Con l'arrivo dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) (Adnkronos) - Ultime ore die bel tempo, lasta per tornare su molte regioni d'Italia da21. Questo periodo comandato dall'alta pressione è prossimo alla fine, dall'oceano Atlantico infatti si sta avvicinando una perturbazione che riporterà le piogge su molte regioni. Stefano Ghetti, meteorologo del sito Ilsplenderà su molti settori anche se accompagnato da nubi. Torneranno anche alcune nebbie sulla Pianura Padana e locali piogge in Liguria. Dauna perturbazione sospinta da venti meridionali raggiungerà il Centro-Nord con precipitazioni che risulteranno più diffuse sulla Liguria orientale e sui settori alpini e prealpini, occasionali e perlopiù deboli sulla Pianura Padana e al Centro, come su bassa Toscana, Lazio, Umbria. Con l'arrivo dei ...

