(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali Mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Sono pochi gli spunti nella prima metà di giornata, in una giornata povera di dati macroeconomici significativi (il mercato delle costruzioni nella Zona Euro è diminuito ad agosto). Sul fronte delle trimestrali, Danone ha confermato la guidance 2021 nonostante le pressioni inflazionistiche e Ericsson ha registrato un calo delle vendite e utili sopra le attese. Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,166. L'Oro continua gli scambi a 1.780,1 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,88%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,10%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.

Ultime Notizie dalla rete : Mercati europei Ambiente, Vodafone lancia la Eco - SIM realizzata con plastica riciclata Le Eco - SIM " fa sapere Vodafone in una nota " saranno introdotte in tutti i 12 mercati europei di Vodafone, oltre che in Egitto, Turchia e Sudafrica, come parte dell'impegno a ridurre il proprio ...

Piazza affari spinta dalle utilities. Il petrolio Brent tocca quota 85 dollari Quasi invariati oggi i principali indici europei, dopo il calo di ieri. Vanno meglio però Milano, +0,36%, e soprattutto Madrid, +0,76%: a ... l'autorità di controllo dei mercati americani. La ...

Mercati europei positivi ilmessaggero.it Vinfast: il debutto ufficiale al Salone di Los Angeles 2021 In arrivo le nuove SUV vietnamite Vinfast VF e35 e VF e36 a propulsione elettrica, destinate sia al mercato europeo che oltreoceano, in attesa della SUV di dimensioni compatte VF e34.

In lieve rialzo i Mercati del Vecchio Continente (Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, ...

In arrivo le nuove SUV vietnamite Vinfast VF e35 e VF e36 a propulsione elettrica, destinate sia al mercato europeo che oltreoceano, in attesa della SUV di dimensioni compatte VF e34. (Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA.