Inter, in 45 mila a sostenere la squadra contro lo Sheriff (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi Inter in campo contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League Sale l’attesa in casa Inter per la sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol in programma questa sera a San Siro. A sostenere la squadra di Simone Inzaghi sugli spalti di San Siro saranno in 45 mila. A San Siro sono, infatti, sold out il primo e il secondo anello e con la vendita dei biglietti aperta ora anche al terzo anello. Quello di questa sera sarà il numero più alto di spettatori post Covid per una partita in Italia. Pronto ad essere battuto già domenica quando, sempre a San Siro, arriverà la Juventus. stadio-san-siro-esterno1(fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggiin campoloTiraspol in Champions League Sale l’attesa in casaper la sfida di Champions LeagueloTiraspol in programma questa sera a San Siro. Aladi Simone Inzaghi sugli spalti di San Siro saranno in 45. A San Siro sono, infatti, sold out il primo e il secondo anello e con la vendita dei biglietti aperta ora anche al terzo anello. Quello di questa sera sarà il numero più alto di spettatori post Covid per una partita in Italia. Pronto ad essere battuto già domenica quando, sempre a San Siro, arriverà la Juventus. stadio-san-siro-esterno1(fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

_intermagazine : Inter, in 45 mila a sostenere la squadra contro lo Sheriff - KSport24 : @Enzolott @Peppe_Nobili @Tr0v3s @TuttoMercatoWeb O come lo scudetto dell’Inter di cartone ma lasciamo stare.. potre… - leao_ballondor : RT @OutSpud: L'Inter è croccante e la Lazio può confermare visto come se l'è mangiata. Ma povero Milà che deve soffrire per ribaltare una… - YBah96 : RT @OutSpud: L'Inter è croccante e la Lazio può confermare visto come se l'è mangiata. Ma povero Milà che deve soffrire per ribaltare una… - Aronnnnn97 : RT @OutSpud: L'Inter è croccante e la Lazio può confermare visto come se l'è mangiata. Ma povero Milà che deve soffrire per ribaltare una… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter mila Inter, pubblico record per l'ultima spiaggia ... i tifosi rispondono: primo e secondo anello esauriti, già venduti oltre 45 mila biglietti, record italiano stagionale, per quello che consentono le restrizioni. Adesso sta all'Inter non fallire l'...

Dopo la Champions, la Transnistria punta a conquistare l'Unione Europea Adesso che lo Sheriff Tiraspol sta per affrontare l'Inter in Champions League, dopo aver infilzato contro ogni pronostico Shakhtar Donetsk e Real Madrid,... 20 mila tonnellate di materiali che se ...

Inter, pubblico record per l'ultima spiaggia ilGiornale.it Inter da record: prima in Europa per occasioni create, ma la difesa… L'avvio di stagione dell' Inter di Inzaghi non è certo da buttare, specie se rapportato a quello della passata stagione. Nonostante il recente passo falso contro la Lazio, i nerazzurri hanno al moment ...

Inter-Sheriff, formazioni e dove vederla: Dzeko-Lautaro assieme per la sfida-trappola L’Inter comincia la settimana della verità ... I tifosi hanno capito l’importanza dell’appuntamento e prenderanno d’assalto San Siro: già venduti 45 mila biglietti, record in Italia al tempo del Covid ...

... i tifosi rispondono: primo e secondo anello esauriti, già venduti oltre 45biglietti, record italiano stagionale, per quello che consentono le restrizioni. Adesso sta all'non fallire l'...Adesso che lo Sheriff Tiraspol sta per affrontare l'in Champions League, dopo aver infilzato contro ogni pronostico Shakhtar Donetsk e Real Madrid,... 20tonnellate di materiali che se ...L'avvio di stagione dell' Inter di Inzaghi non è certo da buttare, specie se rapportato a quello della passata stagione. Nonostante il recente passo falso contro la Lazio, i nerazzurri hanno al moment ...L’Inter comincia la settimana della verità ... I tifosi hanno capito l’importanza dell’appuntamento e prenderanno d’assalto San Siro: già venduti 45 mila biglietti, record in Italia al tempo del Covid ...