Gates vs Arnault | gli eredi degli uomini più ricchi del mondo si sono sposati | i dettagli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lo scorso weekend è andata in scena una sfida nuziale tra duepiù potenti al. La figlia di Bill(quarto in termini di ricchezza per Forbes) e il figlio di Bernard(terzo nella classifica economica dei più facoltosi) siinfatti. Jenniferha detto sì a Nayel Nassar mentre Alexandreha giurato amore eterno a Geraldine Guyot. Vediamo i due eventi da sogno nelo. Jennifersposa nell’autunno americano L’amore tra Jennifere Nayel Nassar è nato grazie ai cavalli. I due, 25 anni lei, 30 lui, siinfatti conosciuti tempo fa nel circuito delle gare ippiche, la scintilla è poi scoccata ...

A seguire troviamo Bill(fondatore di ) e il Bernard(proprietario del gruppo del lusso LVMH) rispettivamente con 131 e 161 mld di dollari. A proposito di disuguaglianza, a partire ...Guardando la classifica scopriamo come il CEO di LVMH, Bernard, e il co - fondatore di Microsoft Billsiano rispettivamente al terzo e quarto posto, con un patrimonio netto ...Il fondatore di Tesla ha un patrimonio personale che supera quelli di Bill Gates e Warren Buffet messi assieme Controsorpasso al vertice della classifica degli uomini più ricchi del mondo. Elon Musk h ...proposito di disuguaglianza, a partire dal settimo posto in giù se sommiamo a due a due i patrimoni non otteniamo i soldi di Musk.