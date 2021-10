doValue | MSCI incrementa rating ESG a livello AA

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il fornitore di servizi finanziarihato ilESG di, società quotata sull’MTA di Borsa Italiana e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, dal“A” al“AA”. L’upgrade “è un esempio tangibile dell’impegno dinell’adottare le migliori pratiche nell’interesse dei suoi stakeholder, in particolare i clienti, i capital provider (azionisti e obbligazionisti), i dipendenti, ed il più ampio ecosistema sociale e ambientale in cui la società opera”, sottolinea la stessain una nota.ESGs misura la resilienza di un’azienda rispetto ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) su un orizzonte di lungo termine. I ...

(Teleborsa) - Il fornitore di servizi finanziari MSCI ha incrementato il rating ESG di doValue, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella gestione e nel recupero di ...