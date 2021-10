Sci alpino | Cdm donne Pirovano operata | Ghisalberti al suo posto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

La trentina si era infortunata in allenamento venerdì scorso ROMA - Laura Pirovano sarò operata presso la clinica La Madonnina di Milano nella giornata di domani, martedì 19 ottobre, dalla Commissione ...'Questo discorso vale per noi come per gli atleti: i test event sono stati tutti spostati, ora riusciranno a fare quelli del ghiaccio, ma loper esempio non ha provato e non proverà le ...Sci Alpino, operazione al ginocchio sinistro per Laura Pirovano: a Soelden ci sarà Ilaria Ghisalberti al suo posto ...Nella giornata di domani Laura Pirovano sarà operata presso la clinica La Madonnina di Milano dalla commissione medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri per la ricostruzione del legamento croc ...