Salt and Sacrifice provato - Alla scoperta di un ispirato souls-like 2D (Di lunedì 18 ottobre 2021) Annunciato durante l'E3 2021, Salt and Sacrifice è il seguito di Salt and Sanctuary, un titolo indipendente sviluppato da Ska Studios, apprezzato da molti giocatori e dAlla critica di settore, tanto da essere stato avvicinato alle opere di Hidetaka Miyazaki per le atmosfere tenebrose e la sua difficoltà impegnativa. Salt and Sanctuary catturò alcune meccaniche tipiche del genere dei souls-like, proponendo un'avventura convincente non soltanto in singolo ma anche in co-op, e facendosi contagiare dal tipico multiplayer asincrono ispirato alle opere di From Software. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Annunciato durante l'E3 2021,andè il seguito diand Sanctuary, un titolo indipendente sviluppato da Ska Studios, apprezzato da molti giocatori e dcritica di settore, tanto da essere stato avvicinato alle opere di Hidetaka Miyazaki per le atmosfere tenebrose e la sua difficoltà impegnativa.and Sanctuary catturò alcune meccaniche tipiche del genere dei, proponendo un'avventura convincente non soltanto in singolo ma anche in co-op, e facendosi contagiare dal tipico multiplayer asincronoalle opere di From Software. Leggi altro...

Salt and Sacrifice, il provato della prima zona del gioco

