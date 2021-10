Gf Vip 6, due nuovi Vipponi pronti a entrare nella Casa? Ecco chi sarebbero (Di lunedì 18 ottobre 2021) La sesta edizione del Gf Vip è iniziata da poco più di un mese e forse nella Casa di Cinecittà entreranno due nuovi concorrenti. Il giornalista ed autore Gabriele Parpiglia sembrava aver confermato l’ingresso di Valentina Nulli Augusti, che però ancora non c’è stato. Oltre la ex fidanzata di Tommaso Eletti, ci sarebbero altri due nomi. Deianira Marzano ha rivelato, attraverso il suo profilo Instagram, chi probabilmente varcherà la porta rossa nelle prossime ore o giorni. Secondo Deianira, questa sera o la prossima settimana, a diventare concorrente del reality a tutti gli effetti sarà Alessandro Rossi che è il fidanzato di Francesca Cipriani. Il ragazzo è stato già ospite della Casa per due puntate e ha fatto delle sorprese alla fidanzata. L’esperta di gossip ha anche detto che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 ottobre 2021) La sesta edizione del Gf Vip è iniziata da poco più di un mese e forsedi Cinecittà entreranno dueconcorrenti. Il giornalista ed autore Gabriele Parpiglia sembrava aver confermato l’ingresso di Valentina Nulli Augusti, che però ancora non c’è stato. Oltre la ex fidanzata di Tommaso Eletti, cialtri due nomi. Deianira Marzano ha rivelato, attraverso il suo profilo Instagram, chi probabilmente varcherà la porta rossa nelle prossime ore o giorni. Secondo Deianira, questa sera o la prossima settimana, a diventare concorrente del reality a tutti gli effetti sarà Alessandro Rossi che è il fidanzato di Francesca Cipriani. Il ragazzo è stato già ospite dellaper due puntate e ha fatto delle sorprese alla fidanzata. L’esperta di gossip ha anche detto che ...

