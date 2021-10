Ballottaggi | Gerosolimo Civiche | ' io sconfitto a primo turno | valuterò dopo risultato cosa fare con calma'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - A Sulmona (L'Aquila), cittadina nel cuore dell'Abruzzo nota nel mondo per i confetti, si definirà oggi un'inusuale partita politica: potrebbe diventare sindaco un candidato che sembrerebbe aver rinunciato ad esserlo. Andrea, uno dei due contendenti alo per un gruppo di liste, lo scorso 14 ottobre, dunquei risultati del, aveva infatti annunciato su Facebook in una lettera ai cittadini la sua "personale sconfitta, non quelle delle nostre liste e dei nostri candidati che, invece, hanno vinto", ed aveva comunicato: "Aver preso circa 800 voti in meno delle mie liste rappresenta un dato significativo che consegna la Città al candidato sindaco Gianfranco Di Piero. La mia campagna elettorale finisce qui. Per quanto mi ...

A Sulmona (L'Aquila), cittadina nel cuore dell'Abruzzo nota nel mondo per i confetti, si definirà oggi un'inusuale partita politica: potrebbe diventare sindaco un candidato che sembrerebbe aver rinunc ...
Si sono aperti alle 7 i seggi per i ballottaggi alle Comunali di oggi e domani. In Abruzzo sono 5 i comuni con più di 15mila abitanti dove è previsto il turno di ballottaggio: Francavilla al Mare, Lan ...