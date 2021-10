Arredo casa, la pietra si fa largo sulle pareti (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è sempre più voglia di ristrutturare casa e di dare nuova vitalità alle nostre abitazioni, a maggior ragione dopo i lunghi mesi di forzata chiusura dopo la pandemia, che ci ha anche dimostrato l’importanza di “stare bene” negli spazi interni, che diventano rifugi di comfort, serenità, rassicurazione, in cui trascorrere anche intere giornate. E tra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è sempre più voglia di ristrutturaree di dare nuova vitalità alle nostre abitazioni, a maggior ragione dopo i lunghi mesi di forzata chiusura dopo la pandemia, che ci ha anche dimostrato l’importanza di “stare bene” negli spazi interni, che diventano rifugi di comfort, serenità, rassicurazione, in cui trascorrere anche intere giornate. E tra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

alltheCoolThin2 : Lampada con le icone della PlayStation - ARCHISIOsocial : Le mensole in bagno diventano oggi giorno un arredo funzionale e di design, utile e trendy per arredare una stanza… - czaziende : Cardamone è un importante rivenditore di piastrelle, pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, arredo bagno e tan… - alltheCoolThin2 : La tazza del Doctor Who, a forma di Tardis - alltheCoolThin2 : La biscottiera del Doctor Who a forma di Tardis -