Morgan sorprende a Ballando con le Stelle | Selvaggia Lucarelli spiazza | “10 anni che ti aspetto!”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 17 ottobre 2021) E’ stata unapungente ed al tempo stesso “materna”, quella che abbiamo visto ieri sera, in giuria acon le, dopo l’esibizione die Alessandra Tripoli. La coppia si è cimentata in un charleson sulle note di Up Town Funk ed ha sorpreso tutti, a partire proprio dalla giuria. Nulla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.