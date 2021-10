Juventus tra dubbi e scelte : in difesa la coppia esperta, davanti favorito Kean (Di domenica 17 ottobre 2021) I bianconeri si apprestano ad affrontare il terzo big match stagionale, dopo essersi confrontati già con Milan e Napoli. Entrambi i precedenti match, non hanno dato esito sperato, con la sconfitta al Maradona e il pareggio interno contro i rossoneri. Oggi Allegri, si ritrova con la sua Juventus tra dubbi e scelte, perchè in difesa si affida ad una coppia solida e collaudata, l’unica che ha dato certezza. Bonucci e Chiellini dunque, restano favoriti su De Ligt che potrebbe riposare in vista anche della Champions e gestire così le forze giocando più partite in pochi giorni. davanti il ballottaggio per una maglia da titolare, è tra Kean e Morata, con l’azzurro che sembrerebbe preferito rispetto allo spagnolo. Il vero punto di riferimento davanti, resta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) I bianconeri si apprestano ad affrontare il terzo big match stagionale, dopo essersi confrontati già con Milan e Napoli. Entrambi i precedenti match, non hanno dato esito sperato, con la sconfitta al Maradona e il pareggio interno contro i rossoneri. Oggi Allegri, si ritrova con la suatra, perchè insi affida ad unasolida e collaudata, l’unica che ha dato certezza. Bonucci e Chiellini dunque, restano favoriti su De Ligt che potrebbe riposare in vista anche della Champions e gestire così le forze giocando più partite in pochi giorni.il ballottaggio per una maglia da titolare, è trae Morata, con l’azzurro che sembrerebbe preferito rispetto allo spagnolo. Il vero punto di riferimento, resta ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? José Mourinho alla vigilia di #JuveRoma ?? - OptaPaolo : 30 - La Juventus è la prima squadra che è riuscita a ottenere 30 successi di fila in Serie A da quando Opta raccogl… - GiovaAlbanese : #McKennie non è stato convocato con il Panama per precauzione (solo affaticamento al quadricipite) ma dovrebbe scen… - iamLP9 : RT @CB_Ignoranza: Oggi è il giorno di Juve-Roma, ovvero anche quello del ritorno dello Special One allo Stadium. E ricordiamo tutti molto b… - CB_Ignoranza : Oggi è il giorno di Juve-Roma, ovvero anche quello del ritorno dello Special One allo Stadium. E ricordiamo tutti m… -