Basket | dramma a Reggio Calabria | giocatore muore in ospedale dopo un malore in campo

(Di domenica 17 ottobre 2021): Haitem Jabeur Fathallahinunin. Ildella Fortitudo Messina si è sentito male nel corso della sfida contro la Dierre, valido per il campionato di Serie C Gold di. Il 32enne si è accasciato a terra e ha perso i sensi. La partita è stata subito interrotta per permettere ai sanitari di soccorrere il. Anche alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti sono intervenuti, ma ogni sforzo di rianimare il cestista è stato vano. I soccorritori hanno chiesto quindi l’intervento di un’ambulanza attrezzata per la rianimazione, ma ilè rimasto sempre incosciente ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, dramma a #ReggioCalabria: il giocatore Haitem Jabeur Fathallah muore in ospedale dopo un malore in campo -

Ultime Notizie dalla rete : Basket dramma

Sportface.it

Di certo non occorre farne un, rovesci del genere possono succedere per un team che deve ... A partire da oggi, presso il NewStore, presentando il ticket di ingresso del match contro ...sulle strade di Milano . Un giovane avvocato brindisino, , 35 anni, figlio dell'ex vice ... Emanuele Guadalupi aveva anche militato nella squadra diAssi, della cui società sportiva lo ...Basket, dramma a Reggio Calabria: il giocatore 32enne Haitem Jabeur Fathallah muore in ospedale dopo un malore in campo.Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni, in forza alla Fortitudo Messina, e' morto nell'ospedale di Reggio Calabria dopo un malore.