Ambra? Io sto con Allegri

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sebbene juventino, e perfino livornese (sono di origini pisane), e sebbene il mio specifico da giornalista siano proprio le questioni di genere la cosa detestabile che è emersa della storia della consegna del noto Tapiro d’oro adè “lo scherno della vittima”. Che tra tutte mi pare proprio Massimiliano. Non solo l’allenatore della Juventus ha visto il racconto disulla fine del loro amore su “Chi” (forse non era d’accordo?) ma ha anche subìto la ripresa su Striscia, con doppio salto mortale, diventando così un ingiusto, indiretto, bersaglio. Nella redazione di Striscia si decide l’assegnazione del Tapiro, come da tradizione goliardica della trasmissione. Non sempre chi lo riceve è contento. A volte manda a quel paese e se ne va. Dissente. Si nega. Insomma: si può reagire. Anche la reazione è comunicazione. Gli ...

... Cara, le persone fragili che soffrono di dipendenze vanno curate dagli specialisti. Lo ... La crocerossina (non me ne vogliano quelle vere, nonparlando di loro) per dare un senso alla sua ...Un risultato che ha riempito il cuore come il successo nei 100 metri T63 diSabatini, un oro '... 'recuperando, settimana dopo settimana miglioro. Sono felicissimo di come sta andando' , ha ...Ambra però non è vittima. E’ un’attrice affermata ... Ma perché non se n’è andata? Peggio ancora è stata Vanessa Incontrada, co conduttrice con Siani (il comico che non sembra essere un campione di ...Ambra Angiolini diserta volontariamente il Salone del Libro di Torino, ma dopo le polemiche starebbe valutando anche un'azione legale contro Striscia la Notizia. A riportarlo è il ...