Trieste, il portavoce dei portuali Puzzer: 'Contro il green pass dobbiamo rimanere uniti' (Di sabato 16 ottobre 2021) 'dobbiamo rimanere uniti, non dobbiamo fare l'errore di dividerci perché questo è quello che vogliono loro'. Lo ha detto il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), Stefano ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) ', nonfare l'errore di dividerci perché questo è quello che vogliono loro'. Lo ha detto ildel Coordinamento lavoratoridi(Clpt), Stefano ...

Advertising

AleAntinelli : 150mila morti. Questa la versione del portavoce dei portuali di #Trieste. Fate voi. #portualidiTrieste - Radio1Rai : ??#GreenPass I portuali di #Trieste confermano il blocco di venerdì se non sarà tolto l'obbligo di certificazione. L… - TgrRaiFVG : Alle 15 la seconda manifestazione a Trieste, una nuova protesta no green pass e no vax. È prevista un’importante p… - Ernesto23710724 : RT @lordfed3: Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste, su Il Piccolo di oggi. - ValdaCastelli : @PBerizzi @NFratoianni #Trieste e mentre lui sbraitava cercando di bloccare chi voleva entrare il portavoce (imbar… -