Juventus-Roma | Mourinho | “Juve da scudetto”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Joséè intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia del big match di domenica 17 ottobre tra. Queste le parole dell’allenatore portoghese.da“È una domanda per Allegri, ma vi rispondo di si. È una squadra davvero forte e che gioca sempre per vincere le partite e punta al campionato. Non è una squadra di 11 bravi giocatori, ma hanno più di venti calciatori con talento ed esperienza. Anche l’allenatore ha tanta esperienza. Laè una delle candidate per lo”. Allegri Massimiliano Allegri, allenatore della“Non è una scontro tra me e lui. È ...

Advertising

juventusfc : ?? ???? ?????? ?? Roma ? Belle e vincenti le sfide che hanno visto protagonista Michel Platini e i giallorossi ?? Buona… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA TAMMY ABRAHAM IN GRUPPO DURANTE LA RIFINITURA L'attaccante a disposizione contro la Juventus… - juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - romaforever_it : Risultati Ultimi Match Roma - Juventus - nickmelis85 : RT @juventusfc: ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

1 Alla vigilia del big match contro lain programma domani sera all'Allianz Stadium, l'allenatore dellaJosè Mourinho ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulle condizioni di Abraham: 'Verrà a Torino insieme a noi,...... giunte in occasione della conferenza stampa della vigilia della partita di campionato che vedrà opposta la suaalladi José Mourinho. Ambra Angiolini, lacrime in radio dopo rottura con ..."Vediamo. L'allenamento di oggi è poco, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna vediamo domani. Sta migliorando". Così José Mourinho alla vigilia dell'impegno contro la Juve.Il tecnico della Roma, José Mourinho sull'appellativo di 'risultatista' spesso affibbiato dalla stampa a lui o ad Allegri ...