Roma, Abraham e Vina mettono nel mirino la Juventus (Di venerdì 15 ottobre 2021) Abraham e Vina domani sosterranno l’ultimo provino in allenamento con la Roma per provare a esserci contro la Juventus Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham e Matias Vina mettono nel mirino Juventus–Roma. I due domani sosterranno il provino in allenamento e vogliono esserci contro i bianconeri per la sfida all’Allianz Stadium. Abraham è rientrato acciaccato a Roma e in vista della Juventus ancora non si è allenato con il gruppo, mentre Vina è tornato tardi dalla sosta per le Nazionali. L’obiettivo dei due giocatori e dei giallorossi è provare a portarli quanto meno a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021)domani sosterranno l’ultimo provino in allenamento con laper provare a esserci contro laCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tammye Matiasnel. I due domani sosterranno il provino in allenamento e vogliono esserci contro i bianconeri per la sfida all’Allianz Stadium.è rientrato acciaccato ae in vista dellaancora non si è allenato con il gruppo, mentreè tornato tardi dalla sosta per le Nazionali. L’obiettivo dei due giocatori e dei giallorossi è provare a portarli quanto meno a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM’ORA ROMA PER ABRAHAM FORTE TRAUMA CONTUSIVO ALLA CAVIGLIA. DOPO GLI ACCERTAMENTI RESTA IN FORTE DUBBIO PER LA… - DiMarzio : #Abraham non termina la partita: la situazione infortunio - sportli26181512 : Probabili formazioni Juve-Roma: aggiornamenti: Chiesa favorito su Kulusevski per Allegri. Mourinho prova a recupera… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #ASRoma, #Smalling e #Spinazzola lavorano a parte. Continuano le terapie per #Abraham - Romagialloross4 : #ASRoma, #Smalling e #Spinazzola lavorano a parte. Continuano le terapie per #Abraham -