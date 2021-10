Milan-Verona, Pioli: “Brahim Diaz in dubbio. In porta gioca Tatarusanu” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “E’ stata una sosta particolare. Ci siamo ritrovati tutti insieme solo ieri, ho visto la partecipazione giusta da parte di tutti. Sarà una gara importante, sicuramente difficile. Il Verona sta bene, è in condizione e dovremo essere bravi”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. “La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione. Abbiamo molto chiaro cosa abbiamo messo in campo a Bergamo. Sappiamo che affrontiamo un avversario simile dal punto di vista fisico e mentale”. Su IBrahimovic e Giroud: “Ibra sta meglio. Ad inizio settimana ha iniziato a lavorare sul campo individualmente, e da ieri si è unito al gruppo. Domani mattina decideremo se sarà convocato. La sua condizione è in crescita. Giroud ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “E’ stata una sosta particolare. Ci siamo ritrovati tutti insieme solo ieri, ho visto la partecipazione giusta da parte di tutti. Sarà una gara imnte, sicuramente difficile. Ilsta bene, è in condizione e dovremo essere bravi”. Così il tecnico del, Stefano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. “La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione. Abbiamo molto chiaro cosa abbiamo messo in campo a Bergamo. Sappiamo che affrontiamo un avversario simile dal punto di vista fisico e mentale”. Su Iovic e Giroud: “Ibra sta meglio. Ad inizio settimana ha iniziato a lavorare sul campo individualmente, e da ieri si è unito al gruppo. Domani mattina decideremo se sarà convocato. La sua condizione è in crescita. Giroud ha ...

