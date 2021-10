Microsoft nei guai con LinkedIn in Cina: costretto a chiudere (Di venerdì 15 ottobre 2021) Decisione drastica di Microsoft, che ha annunciato di chiudere LinkedIn in Cina a causa dei troppi blocchi legati a giornalisti e attivisti. LinkedInProsegue il braccio di ferro tra il governo cinese e i big tech americani, soprattutto per quanto riguarda il controllo dei social network. Dopo il gruppo Facebook, anche Microsoft dunque alza bandiera bianca con LinkedIn, costretto continuamente a bloccare diversi profili perché ritenuti probiti dal regime comunista. Il social network dedicato ai professionisti è stato aperto in Cina nel 2014, ma entro fine anno sarà chiuso e segna dunque la fine del tentativo americano di “entrare” nel mercato cinese, che invece preferisce – o per meglio dire subisce – i sistemi chiusi ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Decisione drastica di, che ha annunciato diina causa dei troppi blocchi legati a giornalisti e attivisti.Prosegue il braccio di ferro tra il governo cinese e i big tech americani, soprattutto per quanto riguarda il controllo dei social network. Dopo il gruppo Facebook, anchedunque alza bandiera bianca concontinuamente a bloccare diversi profili perché ritenuti probiti dal regime comunista. Il social network dedicato ai professionisti è stato aperto innel 2014, ma entro fine anno sarà chiuso e segna dunque la fine del tentativo americano di “entrare” nel mercato cinese, che invece preferisce – o per meglio dire subisce – i sistemi chiusi ...

