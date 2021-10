GF Vip, le principesse attaccano: “Una concorrente puzza di pesce!” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip l’igiene scarseggia? Tra i venti “vipponi” che convivono quotidianamente all’interno della casa più spiata d’Italia ci sarebbe qualcuno che non si lava come dovrebbe. A lanciare questa osservazione sono state le principesse Selassié, che hanno rivelato dettagli tutt’altro che piacevoli! Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è abbastanza igiene? I tanti “vipponi” che si trovano a convivere quotidianamente nella casa più spiata d’Italia devono fare i conti anche con un qualcuno che non sembra fare attenzione all’igiene come dovrebbe. A rivelare questo particolare sono state le principesse Selassié, che si sono lasciate andare a osservazioni pesanti nei confronti di una concorrente del GF Vip. Insieme ad Alex Belli e Francesca Cipriani, infatti, le sorelle Selassié, senza fare espressamente il ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip l’igiene scarseggia? Tra i venti “vipponi” che convivono quotidianamente all’interno della casa più spiata d’Italia ci sarebbe qualcuno che non si lava come dovrebbe. A lanciare questa osservazione sono state leSelassié, che hanno rivelato dettagli tutt’altro che piacevoli! Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è abbastanza igiene? I tanti “vipponi” che si trovano a convivere quotidianamente nella casa più spiata d’Italia devono fare i conti anche con un qualcuno che non sembra fare attenzione all’igiene come dovrebbe. A rivelare questo particolare sono state leSelassié, che si sono lasciate andare a osservazioni pesanti nei confronti di unadel GF Vip. Insieme ad Alex Belli e Francesca Cipriani, infatti, le sorelle Selassié, senza fare espressamente il ...

Advertising

skyler_italia : @mmbfanspage Ma vuoi che te lo dica , sincera, inizialmente mi sembrava un trans, senza offesa per il trans, giust… - teresacapitanio : Guai per le sorelle Selassié: spuntano le vere principesse etiopi, ecco chi sono - Piergiulio58 : Guai per le sorelle Selassié: spuntano le vere principesse etiopi, ecco chi sono. - IsaeChia : #GfVip 6, la verità di Giovanni Ciacci sul suo flirt con il fratello delle principesse Selassiè L'opinionista ha a… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è la mamma delle Principesse Selassiè -