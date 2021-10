Infortunio per Navas in Nazionale. Via libera per Donnarumma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Problemi per Keylor Navas in Nazionale. Il portiere si è infortunato con il Costa Rica nel corso della partita contro gli Stati Uniti, al punto da essere sostituito all’intervallo. Problemi all’adduttore per il giocatore del Paris Saint-Germain. I tempi di recupero non ancora noti ma è certa in ogni caso la sua assenza per la partita di domani sera contro l’Angers in Ligue 1. Spazio quindi a Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro, rientrato a Parigi già dallo scorso martedì, avrebbe comunque giocato titolare domani sera, visto che Navas sarebbe rientrato nella tarda serata di oggi in Francia. Donnarumma che comunque stava sempre più scalando le gerarchie, venendo schierato da Pochettino titolare nelle ultime due partite. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Problemi per Keylorin. Il portiere si è infortunato con il Costa Rica nel corso della partita contro gli Stati Uniti, al punto da essere sostituito all’intervallo. Problemi all’adduttore per il giocatore del Paris Saint-Germain. I tempi di recupero non ancora noti ma è certa in ogni caso la sua assenza per la partita di domani sera contro l’Angers in Ligue 1. Spazio quindi a Gianluigi. Il portiere azzurro, rientrato a Parigi già dallo scorso martedì, avrebbe comunque giocato titolare domani sera, visto chesarebbe rientrato nella tarda serata di oggi in Francia.che comunque stava sempre più scalando le gerarchie, venendo schierato da Pochettino titolare nelle ultime due partite. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

