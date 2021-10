Nube tossica arriva a Napoli, maxi incendio di plastica ad Airola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una Nube di fumo nero, alta e minacciosa, da Airola arriva a Napoli. Ancora ignote le cause dell?incendio divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unadi fumo nero, alta e minacciosa, da. Ancora ignote le cause dell?divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa,...

Advertising

M5SCampaniaNews : #Emergenza incendio Airola si raccomanda di chiudere le finestre e restare in casa. La nube tossica è diretta ver… - mvincenzo : Nube tossica in Valle di Suessola a causa di un incendio ad Airola (BN). Sono a 5 Km e guardate cosa sta arrivando,… - IoCercoDiMe : ???? 'Importantissimo' ???? Nube tossica giunta al Centro Direzionale di Napoli,circa 15' fa,per un incendio sco… - GuidoAnzuoni : @carolinatraver2 Non so che dire. Ritieni proporzionato il coprifuoco in assenza di nube tossica notturna? Non riti… - ClaudioMori7 : RT @StampaTorino: Nube tossica, ecco cosa hanno respirato i torinesi e a quali sintomi stare attenti -