La Casa di Carta Parte 5: il teaser trailer del Volume 2 e la data di uscita su Netflix (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il teaser trailer del Volume 2 de La Casa di Carta Parte 5 è stato appena rilasciato da Netflix per ricordare ai fan che la data di uscita degli ultimi episodi della serie è ormai prossima. Oggi, Mercoledì 13 ottobre 2021, Netflix ha rilasciato le prime immagini e il teaser trailer del Volume 2 de La Casa di Carta Parte 5, che ha già una data di uscita: 3 dicembre 2021. "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò che cada nessun altro per questa rapina", assicura Álvaro Morte nei panni del Professore nel teaser. Tokyo, interpretata da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildel2 de Ladi5 è stato appena rilasciato daper ricordare ai fan che ladidegli ultimi episodi della serie è ormai prossima. Oggi, Mercoledì 13 ottobre 2021,ha rilasciato le prime immagini e ildel2 de Ladi5, che ha già unadi: 3 dicembre 2021. "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò che cada nessun altro per questa rapina", assicura Álvaro Morte nei panni del Professore nel. Tokyo, interpretata da ...

Advertising

NetflixIT : La fine sta arrivando. L'ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo il 3 dicembre. - RealEmisKilla : Ma solo a me “Tokyo” de “la casa di carta” sta sulla minchia forte? - team_world : La fine sta arrivando. Ecco il teaser trailer dell'ultima stagione de LA CASA DI CARTA 5 - VOLUME 2 #LCDP5 ?? - VelvetMagIta : ‘La Casa di Carta 5’: “la fine sta arrivando”. Ecco il [TRAILER] dell’ultima parte #LCDP5 #LCDP #VelvetMag #Velvet - tonymaccherony : RT @RealEmisKilla: Ma solo a me “Tokyo” de “la casa di carta” sta sulla minchia forte? -