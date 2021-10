Gabby Petito è morta per strangolamento. Il punto sulle indagini (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La blogger di 22 anni Gabby Petito, scomparsa durante un viaggio insieme al suo fidanzato, è morta per strangolamento. A confermarlo è un medico legale del Wyoming, Brent Blue. La ragazza era morta già da diverse settimane quando il suo corpo è stato ritrovato il 20 settembre, un mese dopo la sparizione, in un parco nazionale che la coppia aveva visitato. Il fidanzato di Gabby, Brian Laudrie, è l’unico indiziato ma di lui si sono perse le tracce. Il dottor Blue ha indetto una conferenza stampa per confermare pubblicamente la causa della morte, specificando che il corpo della giovane è rimasto sul luogo del ritrovamento per tre o quattro settimane. Il coroner non ha chiarito se è stato usato un oggetto per strangolare la ragazza. Dall’analisi del rapporto tossicologico, però, si è ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La blogger di 22 anni, scomparsa durante un viaggio insieme al suo fidanzato, èper. A confermarlo è un medico legale del Wyoming, Brent Blue. La ragazza eragià da diverse settimane quando il suo corpo è stato ritrovato il 20 settembre, un mese dopo la sparizione, in un parco nazionale che la coppia aveva visitato. Il fidanzato di, Brian Laudrie, è l’unico indiziato ma di lui si sono perse le tracce. Il dottor Blue ha indetto una conferenza stampa per confermare pubblicamente la causa della morte, specificando che il corpo della giovane è rimasto sul luogo del ritrovamento per tre o quattro settimane. Il coroner non ha chiarito se è stato usato un oggetto per strangolare la ragazza. Dall’analisi del rapporto tossicologico, però, si è ...

Advertising

Corriere : La ragazza era scomparsa durante un viaggio on the road in camper con il fidanzato, che è ora ricercato dall’Fbi - Bobe_bot : La blogger americana Gabby Petito è stata strangolata, dice l’autopsia ( - Ticinonline : Gabby Petito è stata strangolata - messveneto : L’influencer americana Gabby Petito è stata strangolata. Fbi ancora alla ricerca del fidanzato: Il medico legale ha… - infoitestero : Gabby Petito è stata strangolata: si cerca il fidanzato in fuga -