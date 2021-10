F.I.S.T. Forged in Shadow Torch recensione - Una sorpresa per gli amanti dei metroidvania (Di mercoledì 13 ottobre 2021) F.I.S.T. Forged in Shadow Torch è il secondo lavoro di TiGames, una casa di sviluppo cinese. Si tratta di un metroidvania ambientato in un setting dieselpunk, abitato da animali antropomorfi: la storia segue l'avventura di Rayton, un esperto pilota di robot da combattimento. Davanti all'arresto del suo migliore amico da parte della Machine Legion, il protagonista decide di tornare in azione e liberare Torch City dall'oppressione dei robot, portando a termine la sua missione una volta per tutte. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) F.I.S.T.inè il secondo lavoro di TiGames, una casa di sviluppo cinese. Si tratta di unambientato in un setting dieselpunk, abitato da animali antropomorfi: la storia segue l'avventura di Rayton, un esperto pilota di robot da combattimento. Davanti all'arresto del suo migliore amico da parte della Machine Legion, il protagonista decide di tornare in azione e liberareCity dall'oppressione dei robot, portando a termine la sua missione una volta per tutte. Leggi altro...

