DS4 | avanguardia tecnologica con il sistema DS Air

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sensibilità sulla qualità dell’aria, anche nell’ambiente in cui viviamo, ha portato negli ultimi anni ad un significativo interesse nei confronti di specifici sistemi destinati all’ambito domestico. Un’attenzione che rispecchia il sempre maggiore coinvolgimento sul tema del benessere, argomento molto caro a DS Automobiles. Non è quindi un caso se la novità DS 4, proponga due esclusivi e innovativi sistemi con cui esaltare l’esperienza di un lungo viaggio, così come la trasferta quotidiana. DS Air si presenta comedi climatizzazione rappresentato da un aeratore centrale dove le alette non sono più visibili. Una ‘magià possibile grazie a una nuova interfaccia fisica, da cui si accede alle principali funzioni del.In pratica due cursori a ciascuna estremità dell’interfaccia, guidano il flusso d’aria orientandolo orizzontalmente e ...

La sensibilita' sulla qualita' dell'aria, anche nell'ambiente in cui viviamo, ha portato negli ultimi anni ad un significativo interesse nei confronti di specifici sistemi destinati all'ambito ...