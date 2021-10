Dall’1 novembre WhatsApp bloccato su diversi Android ed iPhone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dall’1 novembre WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone obsoleti che dispongono di un update del sistema operativo alquanto vecchiotto. Questa notizia non è assolutamente una novità, infatti ogni anno l’app di messaggistica informa gli utenti della necessità di aggiornare a versioni più recenti il proprio smartphone per utilizzare al meglio tutte le funzione che offre. Dall’1 novembre WhatsApp sospeso per alcuni device Dunque, tocca riprendere un nostro pezzo precedente sul tema. Con il passar del tempo la tecnologia si rinnova, spuntano nuove funzioni per le app che possono essere supportate solo se i dispositivi sono aggiornati. Questo è anche il caso di WhatsApp che cerca di proporre novità che possano sempre più migliorare l’esperienza utente e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)smetterà di funzionare su alcuni smartphone obsoleti che dispongono di un update del sistema operativo alquanto vecchiotto. Questa notizia non è assolutamente una novità, infatti ogni anno l’app di messaggistica informa gli utenti della necessità di aggiornare a versioni più recenti il proprio smartphone per utilizzare al meglio tutte le funzione che offre.sospeso per alcuni device Dunque, tocca riprendere un nostro pezzo precedente sul tema. Con il passar del tempo la tecnologia si rinnova, spuntano nuove funzioni per le app che possono essere supportate solo se i dispositivi sono aggiornati. Questo è anche il caso diche cerca di proporre novità che possano sempre più migliorare l’esperienza utente e ...

Advertising

ItaliaTeam_it : GRANDI!!! ???? A Torre Pellice la nazionale di hockey su ghiaccio chiude al primo posto il torneo di pre-qualificazi… - nonstop9981 : Addio a WhatsApp su questi cellulari dall'1 novembre - prinxesschia : Io aspetto con impazienza di vedere come gestiscono il covid quando Felipe e Letizia vanno in visita in Svezia a fi… - leopardi_silvia : RT @FaziEditore: Bentornata, Elizabeth Jane Howard! Manca un mese all'arrivo in libreria di «La ragazza giusta», un nuovo, imperdibile roma… - claudia_emme_rm : RT @FaziEditore: Bentornata, Elizabeth Jane Howard! Manca un mese all'arrivo in libreria di «La ragazza giusta», un nuovo, imperdibile roma… -