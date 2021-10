Elio Pandolfi: l’ultimo Njegus (Di martedì 12 ottobre 2021) Il ricordo di Daniel Oren e del regista Riccardo Canessa sull’onda del ricordo della celebre Vedova Allegra al Teatro San Carlo del 1985. Con lui va via uno dei rappresentanti di un teatro e di una produzione televisiva di altissimo livello che non esiste più, oltre che un grande amico del teatro d’opera. Di Olga Chieffi Con Elio Pandolfi scompare anche la compagna vera di tutta la sua carriera, ovvero, la voce, che parla, interpreta e soprattutto canta, perchè, come ripeteva lui stesso: “Chi canta spera sempre, anche se non sa in che cosa e anche a 90 anni, quando la testa funziona ma è il corpo che perde qualche colpo”. Per molti Elio Pandolfi è, infatti, soprattutto una voce, una incredibile voce, estremamente versatile, eppure riconoscibilissima, chiara, incisiva e suadente, amata e ascoltata in tante letture ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 ottobre 2021) Il ricordo di Daniel Oren e del regista Riccardo Canessa sull’onda del ricordo della celebre Vedova Allegra al Teatro San Carlo del 1985. Con lui va via uno dei rappresentanti di un teatro e di una produzione televisiva di altissimo livello che non esiste più, oltre che un grande amico del teatro d’opera. Di Olga Chieffi Conscompare anche la compagna vera di tutta la sua carriera, ovvero, la voce, che parla, interpreta e soprattutto canta, perchè, come ripeteva lui stesso: “Chi canta spera sempre, anche se non sa in che cosa e anche a 90 anni, quando la testa funziona ma è il corpo che perde qualche colpo”. Per moltiè, infatti, soprattutto una voce, una incredibile voce, estremamente versatile, eppure riconoscibilissima, chiara, incisiva e suadente, amata e ascoltata in tante letture ...

GassmanGassmann : Addio a Elio Pandolfi, grande artista, persona gentile. RIP.?? - Radio3tweet : Attore, doppiatore, danzatore, cantante. Elio Pandolfi ci ha lasciati all’età di 95 anni. Aveva raccontato in radio… - RaiNews : Addio a Elio Pandolfi, una vita tra palcoscenico, radio e tv - Mary30321 : @crespisilvia74 Elio Pandolfi ho grande ammirazione x qst artista, peccato nn averlo mai visto in teatro ma solo in tv ?? - CDR38959346 : RT @GassmanGassmann: Addio a Elio Pandolfi, grande artista, persona gentile. RIP.?? -