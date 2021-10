Draghi firma Dpcm per linee guida green pass. Cosa cambia per i lavoratori da venerdì (Di martedì 12 ottobre 2021) Da venerdì i lavoratori che non saranno provvisti di green pass dovranno essere allontanati dai luoghi di lavoro. Lo afferma il decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) contenente le linee guida relative all’obbligo della certificazione verde Covid-19, che dal prossimo 15 ottobre sarà richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati. Il provvedimento firmato da Draghi specifica che in nessun caso l’assenza del green pass comporterà il licenziamento. Tuttavia ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato “assenza ingiustificata”. Un periodo di assenza che dovrà anche tenere conto di eventuali giornate festive o ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) Dache non saranno provvisti didovranno essere allontanati dai luoghi di lavoro. Lo afferma il decreto del presidente del consiglio dei ministri () contenente lerelative all’obbligo della certificazione verde Covid-19, che dal prossimo 15 ottobre sarà richiesto a tutti ipubblici e privati. Il provvedimentoto daspecifica che in nessun caso l’assenza delcomporterà il licenziamento. Tuttavia ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato “assenza ingiustificata”. Un periodo di assenza che dovrà anche tenere conto di eventuali giornate festive o ...

Advertising

TgLa7 : #Green pass: Draghi firma il #Dpcm sulle linee guida per la Pubblica Amministrazione - Radio1Rai : ?? #GreenPass Draghi firma dpcm sulle linee guida per la PA. #Dpcm Via dal lavoro chi è senza certificazione verde.… - MediasetTgcom24 : Draghi firma dpcm Green pass per la Pubblica Amministrazione #greenpass - pl1952 : Green pass, Draghi firma dpcm per la Pubblica amministrazione. Nelle aziende controlli non oltre 48 ore prima… - Gian_Santovito : RT @ImolaOggi: Green pass obbligatorio sul lavoro, Draghi firma Dpcm -