“Speranze finite”. C’è la conferma, il triste annuncio poco fa: trovato il corpo senza vita di Raffaella Danese (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il corpo senza vita di Raffaella Danese è stato trovato oggi a Castellanza, provincia di Varese. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, il cadavere della donna era nelle vicinanze della sua automobile. La 47enne era scomparsa lo scorso 4 ottobre proprio a Castellanza. Subito le forze dell'ordine avevano rintracciato la macchina, parcheggiata a pochi metri dal fiume Olona. Della proprietaria, però, nessuna traccia fino ad oggi. Le ricerche aeree e da parte dei sommozzatori non avevano dato alcun risultato e invece nelle ultime ore è arrivata la svolta, anticipata dalla notizia di sospensione delle attività dei vigili del fuoco nel territorio di Milano. Questo il comunicato diffuso oggi: ricerca donna 47 anni, iniziata ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Ildiè statooggi a Castellanza, provincia di Varese. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, il cadavere della donna era nelle vicinanze della sua automobile. La 47enne era scomparsa lo scorso 4 ottobre proprio a Castellanza. Subito le forze dell'ordine avevano rintracciato la macchina, parcheggiata a pochi metri dal fiume Olona. Della proprietaria, però, nessuna traccia fino ad oggi. Le ricerche aeree e da parte dei sommozzatori non avevano dato alcun risultato e invece nelle ultime ore è arrivata la svolta, anticipata dalla notizia di sospensione delle attività dei vigili del fuoco nel territorio di Milano. Questo il comunicato diffuso oggi: ricerca donna 47 anni, iniziata ...

Advertising

GiordanoMartin7 : @unBueMuschiato oh, io son vecchio vecchio, mi blocco davanti a loro, 'un ce la fo' energie finite speranze finite… - infoiteconomia : Gas Jeans, speranze finite per 200 dipendenti. Si va al fallimento - L'Eco Vicentino - Mat14_05 : RT @homersimo: #7ottobre 2007 - In Cina va in scena l'episodio che riapre il Mondiale F1: Lewis Hamilton rientra ai box con gomme ormai fin… - homersimo : #7ottobre 2007 - In Cina va in scena l'episodio che riapre il Mondiale F1: Lewis Hamilton rientra ai box con gomme… - daniele19921 : RT @Valenti63339244: Buonanotte “Le speranze hanno quel certo destino da compiere, nascere l’una dall’altra, ed è per questo che, malgrado… -