Indian Wells | esordio vincente per Sinner e Berrettini | ok anche Murray

esordio vincente ad Indian Wells per l'Italia del tennis, che raccoglie le vittorie di Sinner, Berrettini e Fognini. Zverev avanti a fatica Seconda giornata senza particolari sorprese ad Indian Wells, dove è in corso il settimo Masters 1000 della stagione. Ieri hanno fatto l'esordio nel torneo i top-10 dell'Italia. Bene sia Berrettini che Fognini, che hanno sconfitto rispettivamente Tabilo e Struff. Nel prossimo turno il tennista romano affronterà Fritz, mentre Fognini è atteso da una sfida durissima con Tsitsipas, che all'esordio ha sconfitto Pablo Martinez. Prosegue la corsa alle Atp Finals di Sinner, che risponde alle vittorie di Ruud e Hurkacz e all'esordio ...

