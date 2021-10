Hic et nunc! Per l’ambiente ci vuole una scelta radicale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Era una delle espressioni preferite da Marco Pannella: qui e ora! Una frase che utilizzò quando nel febbraio del 1979 denunciò politicamente il dramma dello sterminio per fame nel mondo e accusò le nazioni ricche di rendersi di fatto complici della malnutrizione dovuta a suo dire più dal disordine economico internazionale che da una penuria di alimenti. Il leader radicale avviò la campagna contro lo sterminio per fame leggendo nel gennaio di quell’anno un rapporto dell’UNICEF, l’agenzia specializzata dell’ONU, dal quale risultava che oltre 17 milioni di bambini sarebbero morti nel corso dell’anno di malattie e privazioni che avevano tutte la stessa origine di fondo: la fame e la malnutrizione. Più di 40 anni dopo, esattamente il 9 agosto del 2021, un altro rapporto internazionale, questa volta dell’IPCC (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) lancia un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Era una delle espressioni preferite da Marco Pannella: qui e ora! Una frase che utilizzò quando nel febbraio del 1979 denunciò politicamente il dramma dello sterminio per fame nel mondo e accusò le nazioni ricche di rendersi di fatto complici della malnutrizione dovuta a suo dire più dal disordine economico internazionale che da una penuria di alimenti. Il leaderavviò la campagna contro lo sterminio per fame leggendo nel gennaio di quell’anno un rapporto dell’UNICEF, l’agenzia specializzata dell’ONU, dal quale risultava che oltre 17 milioni di bambini sarebbero morti nel corso dell’anno di malattie e privazioni che avevano tutte la stessa origine di fondo: la fame e la malnutrizione. Più di 40 anni dopo, esattamente il 9 agosto del 2021, un altro rapporto internazionale, questa volta dell’IPCC (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) lancia un ...

