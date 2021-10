GMS Racing ufficializza il programma nella Cup Series

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Già in estate, GMSaveva annunciato il suo esordioNASCAR Cup, per la prossima stagione. Ma solo in queste ore è arrivata l’ufficialità, con i dettagli di un’operazione interessante. La scuderia di Maury Gallagher, che vanta due titoliserie Truck, correrà full time con una singola Chevrolet Camaro. Il pilota è Ty Dillon, che ritorna in azione dopo un anno sabbatico. Il team avrà il supporto tecnico del Richard Childress, e adotterà il numero 94. La scelta non è casuale: era lo stesso numero usato da Bill Elliott quando correva per il suo team, con l’aiuto di Mike Beam. Lo stesso Mike Beam che ora è presidente di GMS, e che ha messo a disposizione del team il vecchio capannone della squadra di Elliott a Statesville, North Carolina. Sheeeeeeeeesh #WeAreGMS #GoTyme ...