Draghi studia lo scioglimento di FN ma per ora non decide. Mattarella getta acqua sul fuoco (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Nulla è ancora deciso, ma nulla è escluso”. Mentre i partiti dibattito in un confronto in cui si cristallizzano le posizioni di sempre, sul tavolo di Mario Draghi è piombato un dossier pesantissimo. Sulla copertina c’è scritto “scioglimento di Forza Nuova”, il partito neo fascista che ha guidato la frangia violenta presente alla manifestazione No Green pass di sabato scorso e si è reso protagonista dell’occupazione della sede della Cgil. Il presidente del Consiglio viene raccontato come profondamente irritato dal dispositivo di contenimento che non ha funzionato a dovere, ma ancora più deciso a limitare sul nascere la diffusione di episodi di violenza o di intolleranza all’interno delle proteste di piazza. È il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a spiegare che “Draghi mi ha assicurato che del problema dello ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Nulla è ancora deciso, ma nulla è escluso”. Mentre i partiti dibattito in un confronto in cui si cristallizzano le posizioni di sempre, sul tavolo di Marioè piombato un dossier pesantissimo. Sulla copertina c’è scritto “di Forza Nuova”, il partito neo fascista che ha guidato la frangia violenta presente alla manifestazione No Green pass di sabato scorso e si è reso protagonista dell’occupazione della sede della Cgil. Il presidente del Consiglio viene raccontato come profondamente irritato dal dispositivo di contenimento che non ha funzionato a dovere, ma ancora più deciso a limitare sul nascere la diffusione di episodi di violenza o di intolleranza all’interno delle proteste di piazza. È il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a spiegare che “mi ha assicurato che del problema dello ...

Advertising

IBolscevico : @alepetrone1976 @kittesencul 1) non ero a Roma 2) se la discussione è sul generale, generica è la questione del ric… - super_caz : @Lapomacho @ADYFRAIASANJUST @Coppia69 @Sutilis @Sylvie26804002 Infatti il problema non è che il presidente del cons… - BiaseIda : @ImolaOggi Aahahah! Sono fake il fatto che ci sono morti e persone con gravi danni, che sono sperimentali, che n… - tonino19542 : @GioSca63 @ItaliaViva @meb Giorgino in 2 anni con 1% vi abbiamo mandato a casa 2 volte, messo Draghi che sembra seg… - velluto13 : #SalviniPagliaccio non ha mai letto in 15 anni una bozza di decreto o un documento parlamentare e adesso si lamenta… -