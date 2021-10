Disastro nucleare di Chernobyl: in Germania crescono ancora funghi radioattivi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono passati più di 30 anni dal Disastro nucleare di Chernobyl, e in Germania circa il 95 per cento dei funghi selvatici mostra ancora segni di contaminazione radioattiva. È quanto reso noto dalle istituzioni tedesche dedicate alla sicurezza alimentare, che sottolineano come comunque il livello di radioattività sia molto inferiore alla soglia limite imposta dalle normative (600 becquerel per Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono passati più di 30 anni daldi, e incirca il 95 per cento deiselvatici mostrasegni di contaminazione radioattiva. È quanto reso noto dalle istituzioni tedesche dedicate alla sicurezza alimentare, che sottolineano come comunque il livello dità sia molto inferiore alla soglia limite imposta dalle normative (600 becquerel per

