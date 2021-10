Love is in the air, trame dall'11 al 16 ottobre: un annuncio inaspettato (Di domenica 10 ottobre 2021) A Love is in the air terrà sempre più banco la farsa inscenata da Eda e Deniz, come rivelano le trame dall'11 al 16 ottobre. La coppia di amici, infatti, sta fingendo di avere una relazione per far ingelosire Serkan. Deniz, per rendere ancora più credibile la sua storia con la Yildiz, inviterà Bolat a prendere un caffè nel suo locale e, in quell'occasione, racconterà all'imprenditore come si sono innamorati lui e Eda, ma la sua versione non convincerà Serkan. Nel frattempo, Erdem proporrà a Leyla di trovare un partner per San Valentino, mentre Ayfer e Alexander sembreranno felici e innamorati. Dal canto suo, Aydan consumerà dei cioccolatini al liquore che le faranno perdere il controllo al punto da farea una scenata a casa di Ayfer. Love is in the air, trame settimanali: Eda e Serkan ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 10 ottobre 2021) Ais in the air terrà sempre più banco la farsa inscenata da Eda e Deniz, come rivelano le'11 al 16. La coppia di amici, infatti, sta fingendo di avere una relazione per far ingelosire Serkan. Deniz, per rendere ancora più credibile la sua storia con la Yildiz, inviterà Bolat a prendere un caffè nel suo locale e, in quell'occasione, racconterà all'imprenditore come si sono innamorati lui e Eda, ma la sua versione non convincerà Serkan. Nel frattempo, Erdem proporrà a Leyla di trovare un partner per San Valentino, mentre Ayfer e Alexander sembreranno felici e innamorati. Dal canto suo, Aydan consumerà dei cioccolatini al liquore che le faranno perdere il controllo al punto da farea una scenata a casa di Ayfer.is in the air,settimanali: Eda e Serkan ...

