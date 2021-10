Google Maps per l’ambiente: ora preferirà le strade più eco (Di domenica 10 ottobre 2021) Questione di Intelligenza Artificiale. Google la sfrutta per migliorare una delle sue app più riuscite Maps, un servizio internet sviluppato dal colosso di Mountain View che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche, ottenute con una variante della proiezione di Mercatore, praticamente di tutto il pianeta. Google Maps, l’applicazione di Big G lanciata ormai nel lontano febbraio 2005 (Adobe Stock)Un pianeta sempre più ecosostenibile per Big G, a tal punto che ha annunciato nuovi percorsi ecologici, una funzionalità paventata a inizio anno, ora disponibile per gli utenti iOS e Android negli Stati Uniti, con il supporto in Europa che verrà lanciato nel 2022. La nuova opzione di percorso offre ai suoi utenti la scelta fra il percorso più veloce, quello più efficiente dal punto di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Questione di Intelligenza Artificiale.la sfrutta per migliorare una delle sue app più riuscite, un servizio internet sviluppato dal colosso di Mountain View che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche, ottenute con una variante della proiezione di Mercatore, praticamente di tutto il pianeta., l’applicazione di Big G lanciata ormai nel lontano febbraio 2005 (Adobe Stock)Un pianeta sempre più ecosostenibile per Big G, a tal punto che ha annunciato nuovi percorsi ecologici, una funzionalità paventata a inizio anno, ora disponibile per gli utenti iOS e Android negli Stati Uniti, con il supporto in Europa che verrà lanciato nel 2022. La nuova opzione di percorso offre ai suoi utenti la scelta fra il percorso più veloce, quello più efficiente dal punto di ...

Advertising

ChemtrailsRoma : RT @WCostituzione: @FmMosca Per partire, c'è la famosa mappa di #IoApro - g14b4r : @bianchiluca @mreferre America Graffiti c'è anche a Milano vero, in zona San Siro: America Graffiti 02 4875 3134 - DannyDSC1 : RT @WCostituzione: @FmMosca Per partire, c'è la famosa mappa di #IoApro - hfdincidents : House On Fire - L075, D083, E068, E075, SF057, A076, E076, E073, L068, M068, D068 - Covey Ln - Palm Desert Ln - 13:… - Flicca79 : RT @WCostituzione: @FmMosca Per partire, c'è la famosa mappa di #IoApro -