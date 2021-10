Chiuso tratto della Pontina in direzione sud e traffico deviato: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 10 ottobre 2021) Pontina chiusa stamattina, domenica 10 ottobre 2021, ma stavolta non si tratta – fortunatamente – di un nuovo incidente. Nello specifico sono in corso ulteriori accertamenti e rilievi in merito al terribile sinistro che una settimana fa ha provocato il decesso di Mattia Patriarca e Matteo La Perna. La statale 148 risulta pertanto interdetta alla circolazione in direzione sud tra Via Fossignano e Via Apriliana. Il personale ANAS presente in loco ha disposto la viabilità alternativa. Stando a quanto si apprende le operazioni proseguiranno almeno per altri 30 minuti ma non si esclude che i tempi possano allungarsi ulteriormente. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021)chiusa stamattina, domenica 10 ottobre 2021, ma stavolta non si tratta – fortunatamente – di un nuovo incidente. Nello specifico sono in corso ulteriori accertamenti e rilievi in merito al terribile sinistro che una settimana fa ha provocato il decesso di Mattia Patriarca e Matteo La Perna. La statale 148 risulta pertanto interdetta alla circolazione insud tra Via Fossignano e Via Apriliana. Il personale ANAS presente in loco ha disposto la viabilità alternativa. Stando a quanto si apprende le operazioni proseguiranno almeno per altri 30 minuti ma non si esclude che i tempi possano allungarsi ulteriormente. (Foto di repertorio) su Il CorriereCittà.

