Minori sottratti da uno dei genitori | il numero continua ad aumentare

È stato ritrovato in Romania, su un treno diretto in Ungheria. David, il bimbo di cinque anni che era stato rapito martedì scorso dal padre, a Padova, è stato rintracciato dalla polizia e adesso, affidato alle cure di un giudice tutelare, si trova in una località protetta. Nelle ultime settimane, un altro bambino è stato «conteso» fra la famiglia materna e quella paterna: è il piccolo Eitan, unico sopravvissuto della tragedia della funivia di Stresa sul Mottarone.

