Dazn trasmette Forum al posto di Juve-Alessandria: «Problema con EI Towers»

Il paradosso per Dazn? Finire nel tribunale di…Forum. La situazione che molti tifosi della Juventus hanno registrato questa mattina ha avuto contorni paradossali, fino al 14? minuto di Juventus-Alessandria, un'amichevole dei bianconeri di cui Dazn aveva acquistato i diritti. Il campionato, va ricordato, in questo week-end è fermo per la pausa delle nazionali (l'Italia sta disputando le final four di Nations League). Ma invece della partita della Juve, i tifosi hanno potuto vedere per qualche minuto Forum su Dazn.

Forum su Dazn, cosa hanno visto i tifosi della Juventus

Già, proprio la trasmissione che simula delle ...

