Pagamento pensioni novembre 2021: il possibile calendario (Di venerdì 8 ottobre 2021) Del Pagamento anticipato delle pensioni ci siamo varie volte occupati su queste pagine, per ricordare che le modalità sull’erogazione delle somme saranno invariate fino alla fine dello stato di emergenza, vale a dire il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe). La ragione dell’anticipo sta nell’esigenza di ‘razionalizzare’ la fase del ritiro ed evitare assembramenti di persone che, in tempi di pandemia – nonostante il buon andamento della campagna di vaccinazione – è sempre meglio evitare. Vediamo di seguito di fare il punto sul Pagamento pensioni novembre, evidenziando nuovamente che i trattamenti pensionistici versati in contanti sono pagati presso gli uffici di Poste Italiane, sulla scorta di un calendario che ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Delanticipato delleci siamo varie volte occupati su queste pagine, per ricordare che le modalità sull’erogazione delle somme saranno invariate fino alla fine dello stato di emergenza, vale a dire il 31 dicembre(salvo ulteriori proroghe). La ragione dell’anticipo sta nell’esigenza di ‘razionalizzare’ la fase del ritiro ed evitare assembramenti di persone che, in tempi di pandemia – nonostante il buon andamento della campagna di vaccinazione – è sempre meglio evitare. Vediamo di seguito di fare il punto sul, evidenziando nuovamente che i trattamentistici versati in contanti sono pagati presso gli uffici di Poste Italiane, sulla scorta di unche ...

