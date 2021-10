Materazzi: «No al razzismo ma quando insultavano me?» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono contro il razzismo, come ha detto Lilian Thuram. Ma non mi ricordo di averlo mai visto uscire dallo stadio quando dagli spalti cantavano ‘Materazzi figlio di putt… quando insultavano me nessuno si è mosso”. Lo ha detto Marco Materazzi, campione del mondo 2006, intervenuto al Festival dello sport di Trento, in merito alle esortazioni lanciate ieri dal giocatore francese al mondo del calcio contro comportamenti razzisti e offensivi. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono contro il, come ha detto Lilian Thuram. Ma non mi ricordo di averlo mai visto uscire dallo stadiodagli spalti cantavano ‘figlio di putt…me nessuno si è mosso”. Lo ha detto Marco, campione del mondo 2006, intervenuto al Festival dello sport di Trento, in merito alle esortazioni lanciate ieri dal giocatore francese al mondo del calcio contro comportamenti razzisti e offensivi.

Advertising

RkoSquare : RT @FootballAndDre1: #Materazzi:'Sono contro il razzismo, però #Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… - Spada1908 : RT @FootballAndDre1: #Materazzi:'Sono contro il razzismo, però #Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… - Jakomaxxx : RT @FootballAndDre1: #Materazzi:'Sono contro il razzismo, però #Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… - Grwwwmipiacitu : RT @FootballAndDre1: #Materazzi:'Sono contro il razzismo, però #Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… - Sarbaz17418641 : RT @FootballAndDre1: #Materazzi:'Sono contro il razzismo, però #Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… -