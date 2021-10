I Santi di Venerdì 8 Ottobre 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sant’ UGO CANEFRI DA GENOVA Religioso dell’Ordine di Malta Alessandria, 1168 – Genova, 1223Cappellano dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme “i Cavalieri di Malta”, Ugo visse tra il XII e il XIII secolo e resse il complesso di San Giovanni di Pré, conosciuto come la Commenda di San Giovanni di Pré, a Genova, proprio davanti al porto. Qui sorge tuttora la chiesa di San Giovanni di Prè, dove Ugo venne sepolto intorno al 1230. La chiesa inferiore dell’antico e importante edificio sacro è a lui dedicata. Di spirito umile, Ugo compì diversi miracoli legati all’…www.Santiebeati.it/dettaglio/90466 San GRATO DI CHALON-SUR-SAONE Vescovo sec. VIIwww.Santiebeati.it/dettaglio/97059 Santa PELAGIA DI ANTIOCHIA Vergine e martire Fu una giovane martire di Antiochia, vittima della persecuzione di Diocleziano. Pelagia, quindicenne, testimoniò in modo insolito ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sant’ UGO CANEFRI DA GENOVA Religioso dell’Ordine di Malta Alessandria, 1168 – Genova, 1223Cappellano dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme “i Cavalieri di Malta”, Ugo visse tra il XII e il XIII secolo e resse il complesso di San Giovanni di Pré, conosciuto come la Commenda di San Giovanni di Pré, a Genova, proprio davanti al porto. Qui sorge tuttora la chiesa di San Giovanni di Prè, dove Ugo venne sepolto intorno al 1230. La chiesa inferiore dell’antico e importante edificio sacro è a lui dedicata. Di spirito umile, Ugo compì diversi miracoli legati all’…www.ebeati.it/dettaglio/90466 San GRATO DI CHALON-SUR-SAONE Vescovo sec. VIIwww.ebeati.it/dettaglio/97059 Santa PELAGIA DI ANTIOCHIA Vergine e martire Fu una giovane martire di Antiochia, vittima della persecuzione di Diocleziano. Pelagia, quindicenne, testimoniò in modo insolito ...

Advertising

ruisseau : passaparola adesso: Santi e caffé - Venerdì 8 ottobre 2021 - Il crollo di Bergoglio: - ruisseau : passaparola adesso: Santi e caffé - Venerdì 8 ottobre 2021 - Il crollo di Bergoglio: - ashelylove22 : RT @camillaaaa01: venerdì clip soleil-nicola?! io prego solo tutti i santi che alfonso non metta in imbarazzo nicola... #gfvip - camillaaaa01 : venerdì clip soleil-nicola?! io prego solo tutti i santi che alfonso non metta in imbarazzo nicola... #gfvip - lucyl21_ : RT @HereIsNica: se volete la trama piatta guardatevi altro ma non venite a scassarci tutti i santi venerdì con la stessa lagna ci basta già… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì Baveno: eventi e manifestazioni dall'8 al 17 ottobre ... CONFERENZA ANTICHI AFFRESCHI Venerdì 8 ottobre 2021, ore 21:00 Centro Culturale Nostr@domus ... ore 16:30 Piazza della Chiesa Visita guidata al Complesso Monumentale (Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso ...

Rivoluzione digitale e PNNR i temi della seconda giornata di Port&ShippingTech Venerdì ultima giornata di P&ST che aprirà con il tema che permea ogni setto re: la sostenibilità. ... Ammiraglio Sergio Liardo, Direttore Marittimo Liguria, Comandante Porto di Genova Alessandro Santi,...

Venerdì 8 ottobre: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi di Alessandria ... CONFERENZA ANTICHI AFFRESCHI8 ottobre 2021, ore 21:00 Centro Culturale Nostr@domus ... ore 16:30 Piazza della Chiesa Visita guidata al Complesso Monumentale (Chiesa deiGervaso e Protaso ...ultima giornata di P&ST che aprirà con il tema che permea ogni setto re: la sostenibilità. ... Ammiraglio Sergio Liardo, Direttore Marittimo Liguria, Comandante Porto di Genova Alessandro,...