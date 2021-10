Gucci 100 Collection | un secolo di stile unico

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cento anni sono moltissimi per un marchio. Questo però non è un marchio come gli altri: ecco100. Cosa ci aspetta nella100? Da 100 anni è uno dei marchi di moda più importanti del mondo. Nata nel 1921, inizialmente era stata concepita come azienda di pelletteria, specializzata in valigie e